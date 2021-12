Verstappen en co doen oproep: “Laat je vaccineren en neem die boosterprik”

Een opvallend statement vanuit de Formule 1. Zaterdagochtend kwam een filmpje vanuit Abu Dhabi naar buiten waarin coureurs mensen oproepen het vaccin te nemen of een boosterprik. “Alle kleine beetjes helpen”, aldus Max Verstappen.

Het is voor het eerst dat een mondiale sport een dergelijke oproep plaatst. In de vorm van een filmpje geven coureurs het belang aan van het nemen van een spuit.

Pandemie

Formule 1-baas Stefano Domenicali is van mening dat vaccineren de enige manier is om uit deze pandemie te komen. “Vaccins en boosters zijn onze uitweg. We moeten dit samen doen om verder te komen en gezond te blijven. Ik heb alle spuiten gehad inclusief de booster. Ik vraag jullie om hetzelfde te doen. De Formule 1 wereld wil de volgende stap zetten. Jullie zouden hetzelfde moeten doen.”

Alle coureurs werden al in een vroeg stadium gevaccineerd. Ook Max Verstappen nam ver voor het seizoen van start ging het vaccin. “Alle kleine beetjes helpen”, aldus Verstappen.