Topspurter Dylan Groenewegen verlaat Team Jumbo-Visma. Dat heeft het team zelf bekendgemaakt. De Amsterdamse sprinter gaf de teamleiding onlangs te kennen dat hij voor komend seizoen een sportief aantrekkelijk aanbod van een andere ploeg had gekregen. Directeur Richard Plugge is akkoord gegaan met de ontbinding van het contract. Waar de Nederlander naartoe trekt, is nog niet duidelijk.