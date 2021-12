Duitser valt thuis op weg naar zijn bureau: arbeidsongeval, zegt rechtbank

Tijdens het telewerken vallen op je weg van de keuken naar je bureau. Telt dat als arbeidsongeval of niet? Daarover moet een Duitse rechtbank zich buigen. En ja hoor, de rechter oordeelde dat de gewonde man in kwestie alle onkosten vergoed moet krijgen.

Door de pandemie moeten we vier van de vijf werkdagen, indien het kan, van thuis uit werken. Maar wat als je op de weg van je slaapkamer of de keuken naar je bureau struikelt en valt. Telt dat dan als een arbeidsongeval? In Duitsland hebben ze zich over die vraag gebogen en het antwoord van de rechtbank was duidelijk. Ja, het is een arbeidsongeval.

Een verkoper die vaak op de baan was voor zijn werk had thuis een bureau geïnstalleerd waar hij zijn administratieve taken kon uitvoeren. Om die ruimte te bereiken, moest hij via een wenteltrap. Maar in september 2018 toen hij van zijn living onderweg was naar zijn thuiskantoor viel hij van de wenteltrap. Zijn vrouw vond hem uiteindelijk bewusteloos op de grond. De man liep een gebroken borstwervel op.

Omdat hij op weg naar zijn werk was, probeerde hij via de verzekeraar zijn schade aan te geven als een arbeidsongeval. Maar de verzekeraar ging niet akkoord en stapte naar de rechtbank.

De man ving in eerste instantie bot. De rechtbank oordeelde dat reizen binnen de eigen woning in de regel niet gedekt wordt door de ongevallenverzekering. Volgens de uitspraak was de weg naar boven noch een “bedrijfsroute”, noch een route naar het werk. Zijn val had veeleer plaatsgevonden “binnen de sfeer van huiselijke activiteit”, aldus de rechtbank.

Maar in beroep oordeelde het Bundessozialgericht daar anders over. Volgens hen zijn werknemers in hun thuiskantoor ook beschermd door de wettelijke ongevallenverzekering op weg naar hun job in hun eigen woning. Doorslaggevend is de “neiging tot handelen” in de richting van de beroepsactiviteit, aldus de rechtbank.

