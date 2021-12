Werelds grootste tabaksfabrikant veroordeeld voor illegale reclame over heel België

Philip Morris is in België strafrechtelijk veroordeeld voor het systematisch overtreden van het verbod op tabaksreclame. De uitspraak is definitief en gaat over inbreuken over heel België, onder andere via illegale sponsordeals die ‘s werelds grootste tabaksfabrikant sloot met winkels. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Het openbaar ministerie in België vervolgde Philip Morris Benelux voor de strafrechter omdat tal van controles aan het licht brachten dat de fabrikant van de sigarettenmerken Marlboro en L&M op allerlei manieren het wettelijk verbod overtreedt op tabaksreclame en sponsoring. De inspecteurs van Volksgezondheid verzamelden bewijzen van inbreuken in tientallen etablissementen over het hele land. Dat gaat van een distributeur in het Antwerpse Wijnegem, een tabakswinkel in het West-Vlaamse Adinkerke, tankstations in Anderlecht en Vorst, een supermarkt in Hoei (provincie Luik), een krantenwinkel in het Limburgse Bree tot een kruidenierszaak in Châtelineau (provincie Henegouwen).

De strafzaak raakte volgens De Tijd nooit eerder bekend. Philip Morris Benelux, dat zijn hoofdzetel in Antwerpen heeft, trok naar het Hof van Cassatie om een veroordeling te voorkomen. Maar na veroordelingen in eerste aanleg en in beroep ving Philip Morris bot bij Cassatie, waardoor de veroordeling definitief is.

Eén van de wanpraktijken waarvoor de tabaksreus is veroordeeld, zijn commerciële afspraken die hij zeker tot eind 2017 maakte met winkels in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De handelaars kregen geld en andere voordelen als ze de tabakswaren van Philip Morris meer zichtbaarheid gaven door ze op een “zeer doordachte en uitgekiende manier uit te stallen”. Hoe meer ze verkochten, hoe meer beloningen ze kregen. Die vertrouwelijke deals waren volgens de rechter illegale sponsoring.

De woordvoerder van Philip Morris Benelux, Kobe Verheyen, zegt in De Tijd dat het bedrijf het arrest van Cassatie nog niet kreeg. “Hoewel het alleen gaat om de afhandeling van oude zaken, zijn we ontgoocheld dat het Hof blijkbaar geen oor heeft gehad voor onze argumentatie.”