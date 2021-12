Zo worden Max Verstappen of Lewis Hamilton wereldkampioen (en waar kan je het volgen)

Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben na 21 grand prixs elk 369,5 punten weten te scoren. Toch staan ze niet samen op kop van de WK-tussenstand, want bij gelijke punten geeft het aantal overwinningen de doorslag. Verstappen heeft er negen, Hamilton acht. De opdracht voor de Brit is dus net iets moeilijker, want wil hij zich een achtste keer tot wereldkampioen kronen, dan moet aan het slot meer punten achter zijn naam staan hebben dan Verstappen .