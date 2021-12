Antetokounmpo blijft schitteren en leidt NBA-titelverdediger Milwaukee naar zege tegen Houston

Voor de Rockets kwam er zo een einde aan een reeks van zeven opeenvolgende overwinningen. Bij Houston was Garrison Mathews de topschutter met 23 punten. Milwaukee blijft derde in de Eastern Conference. Houston staat op de 13e plaats in het Westen.

LA Lakers-ster LeBron James maakte eveneens indruk met 33 punten in de met 95-116 gewonnen wedstrijd tegen Oklahoma City. De Lakers zijn nog altijd zesde in de Western Conference na de duidelijke zege tegen de voorlaatste in de stand.

Verder was Brooklyn, de koploper in de Eastern Conference, met 105-113 te sterk voor Atlanta. Met 31 punten had Kevin Durant een groot aandeel in de zege. Phoenix, de nummer twee in het Westen, klopte Boston met 111-90. (belga)