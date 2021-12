Bart Swings zesde op de 5.000 meter in de wereldbeker van Calgary, PR voor Sandrine Tas

Bart Swings is vrijdagavond zesde geworden op de 5.000 meter in de wereldbeker snelschaatsen van het Canadese Calgary. Met een tijd van 6 minuten en 12 seconden bleef onze landgenoot vier seconden boven zijn eigen Belgische record dat hij vorige week in Salt Lake City schaatste.

De Nederlanders toppers Patrick Roest en Jorrit Bergsma - nummer drie en vier in de wereldbekerstand - waren er niet bij in Calgary omdat zij de voorkeur gaven aan een extra voorbereiding op de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen. Maar ondanks de afwezigheid van de twee Nederlanders verloor Swings twee plaatsjes ten opzichte van vorige week in Salt Lake City, waar hij vierde werd op de 5 kilometer.

De zege ging uiteraard naar de ongenaakbare Zweed Nils van der Poel, al bleef die in Canada met 6:04.30 ook enkele seconden boven het wereldrecord (6:01.56) dat hij vorige week in Salt Lake City neerzette. De tweede plek was voor de Italiaan Davide Ghiotto, thuisrijder Ted-Jan Bloemen werd derde.

Swings komt zaterdag in Calgary nog in actie op de 1.500 meter en de massastart. De Leuvenaar gaat als vierde in het klassement van de wereldbeker op de 5.000 meter naar de Olympische Winterspelen.

PR voor Sandrine Tas

Later op de avond kwam ook Sandrine Tas in actie in de B-groep van de drie kilometer. Zij verbeterde haar beste tijd op de 3000 meter tot 4’13”98. Haar persoonlijke toptijd stond op 4’14”77. Tas werd vrijdag in de B-groep 26e (van 35). De winnende tijd op deze afstand kwam op naam van de Japanse Miho Takagi in 3’55”45. Eerder op de avond zegevierde de Italiaanse Francesca Lollobrigida in de A-groep in 3’54”43, voor Isabelle Weidemann uit Canada in 3’55”33., die het klassement voor de wereldbeker aanvoert. De derde plaats was in 3’55”50 voor de Tsjechische wereldrecordhoudster Martina Sablikova.