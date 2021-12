CD&V buigt zich over inhoudelijke vernieuwing tijdens online congres

11 december staat al maanden met rood omcirkeld op de christendemocratische kalenders: het vernieuwingscongres is het sluitstuk van het traject dat voorzitter Joachim Coens na zijn verkiezing eind 2019 in gang zette en moet de partij een nieuw elan geven na de matige verkiezingsresultaten en peilingen.

De voorzitter legt 143 voorstellen op tafel. Die zijn tot stand gekomen in ‘werfvergaderingen’ en ‘klankbordgroepen’ met leden, lokale mandatarissen of vrijwilligers en parlementsleden. “Een nieuwe manier van werken en een primeur voor de partij”, klinkt het bij CD&V.

De voorstellen zijn opgelijst onder tien thema’s, gaande van ‘Leve de creativiteit!’ over ‘Omarm de gewone mensen!’ tot ‘Maak ecologie terug sexy!’. Daarin komen een aantal CD&V-klassiekers terug. Zo wil de partij leegstaande kerken in samenspraak met de kerkfabriek, lokale besturen en lokale verenigingen “een respectvolle nieuwe bestemming” geven en pleit de partij voor kleinere kieskringen, “om de band tussen burgers en volksvertegenwoordigers zo hecht mogelijk te houden”.

Andere ideeën verrassen meer. Zo willen de christendemocraten mensen de vrije keuze geven om op pensioen te gaan tussen 62 en 67 jaar, al zou die keuze via een bonus- malussysteem wel het pensioenbedrag beïnvloeden. Momenteel ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65, de regering-Michel - met CD&V - besliste om die geleidelijk op te trekken tot 67 jaar. Daarnaast pleit de CD&V voor een verbod op de verkoop van tabak aan iedereen die geboren is na 2010, liefst op Europees niveau, wil de partij avondshoppen tot 22 uur toelaten om de combinatie werk-gezin te vergemakkelijken en pleit ze ervoor om de verschillen tussen het zelfstandigen-, ambtenaren- en werknemersstatuut volledig weg te werken.

Tweederdemeerderheid

Het vernieuwingscongres moet zich nog wel definitief uitspreken over die voorstellen. Dat zal digitaal gebeuren: door de aanhoudende gezondheidscrisis koos de partij ervoor om de leden niet fysiek te mobiliseren. Het luik rond de nieuwe branding van de partij, met bijvoorbeeld een nieuw logo, wordt uitgesteld naar het voorjaar.

Voor CD&V-voorzitter Coens is het een soort van tweede kans, want zijn mission statement raakte tijdens een partijcongres in juni nipt niet goedgekeurd door twee derden van de leden, waarna dat onderdeel werd verschoven naar het vernieuwingscongres van december. Het gaat om het Artikel 1 van de partij, dat nu “voor ons telt elke mens” luidt en dat Coens wilde aanpassen naar “CD&V gelooft in wat mensen kunnen.” Intussen ligt een licht aangepaste versie van dat artikel op tafel, dat begint met “CD&V is een Vlaamse christendemocratische partij. Voor ons telt elke mens. We geloven in wat elke mens kan, wat mensen samen kunnen en wat mensen kunnen betekenen voor elkaar”.

Dat artikel heeft nog steeds een tweederdemeerderheid nodig. De andere artikelen moeten 60 procent van de leden overtuigen om als richtinggevend voor de partij te worden beschouwd. De leden konden de hele afgelopen week hun stem uitbrengen.