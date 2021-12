Colombiaanse militairen bekennen executie honderden onschuldige burgers

De JEP heeft “de bekentenissen ontvangen van 21 leden van het nationale leger (...) voor de moord” op ongeveer 247 mensen, zo verklaarde rechter Catalina Diaz tijdens een persconferentie. Het moorden vond plaats aan de Caraïbische kust en in Catacumbo, een regio aan de grens met Venezuela.

De rechtbank had 25 militairen in beschuldiging gesteld voor de koelbloedige executie van arme boeren. Die werden dan voorgesteld als guerilla’s die tijdens de strijd waren gedood. Het moest de resultaten van de strijd tegen de guerillastrijders en gewapende bendes wat aandikken. Dat leverde de soldaten promoties en onderscheidingen op.

Eén van de militairen die tot bekentenissen is overgegaan, is generaal Paulino Coronado. Hij bood zijn excuses aan “voor het grote verdriet” dat is veroorzaakt door “de afschuwelijke daden die onschuldige mensen de dood hebben ingejaagd”, zo werd hij geciteerd door de JEP.

In februari had de JEP al geraamd dat tussen 2002 en 2008 minstens 6.402 burgers om die reden door militairen werden gedood, drie keer meer dan de officiële schattingen van het parket.

De onthullingen over deze “valse positieven”, zoals ze vandaag worden omschreven, veroorzaakten één van de grootste schandalen uit de geschiedenis van het Colombiaanse leger, dat in die jaren hevig strijd leverde met de extreemlinkse guerilla. De toenmalige rechtse president Alvaro Uribe en de legerleiding hebben steeds ontkend dat het ging om een systematische operatie.

De JEP is opgericht in het kader van een vredesakkoord uit 2016. De rechtbank vervolgt militaire leiders en voormalige FARC-rebellen voor oorlogsmisdaden. Het doel is verzoening onder de Colombiaanse bevolking te bewerkstelligen.