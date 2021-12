Tornado treft rusthuis in VS: minstens twee doden

Een tornado heeft in het stadje Monette, in de Amerikaanse staat Arkansas, een rusthuis getroffen. Zeker twee mensen zijn omgekomen.

Naast de twee dodelijke slachtoffers raakten zeker vijf mensen ernstig gewond. Er zaten een tijdlang een twintigtal mensen vast in het gebouw dat deels ingestort was. Dankzij een tornado-alarm hadden een aantal bewoners hun toevlucht gezocht in de kelder.

Ook andere gebouwen in Monette zouden door de tornado zwaar beschadigd zijn.

De Amerikaanse meteorologische dienst had vrijdag voor verschillende staten in het zuiden van de VS waarschuwingen uitgegeven voor tornado’s.

In Edwardsville in Illinois stortte het dak in van een distributiecentrum van Amazon. Het is nog onduidelijk of er daar slachtoffers zijn gevallen. Maar volgens de lokale media waren er tot honderd mensen aan het werk tijdens de nachtshift. De lokale autoriteiten spreken van een ‘mass casualty incident’.

Een zware storm trekt momenteel vanuit de Rocky Mountains over het gebied naar het Midwesten. Het grootste risico lopen de staten Arkansas, Tennessee, Kentucky en Indiana.