Luca Brecel voorbij Matthew Selt naar halve finales in Scottish Open

Om een plaats in de finale staat Brecel net als vorige week in de kwartfinales van het UK Championship tegenover Anthony McGill (WS-15). Die Schot versloeg hij in York met 6-2 en ook in vier vorige duels had Brecel al telkens aan het langste eind getrokken. McGill schaarde zich vrijdag bij de laatste vier door in een volledig Schots duel Stephen Maguire (WS-12) met 5-3 te verslaan.

De andere halve finale wordt een klassieker tussen zesvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan (WS-3) en viervoudig wereldkampioen John Higgins (WS-7). O’Sullivan knokte zich naar de halve finales met 5-4 winst tegen de Chinees Li Hang (WS-51). Higgins won met 5-3 van David Gilbert (WS-20). De Schot haalde daarbij een 0-3 achterstand op. O’Sullivan won het Scottish Open in 1998 en 2000 en was vorig jaar nog runner-up en ook Higgins heeft het toernooi twee keer op zijn palmares (1995, 1996). Mark Selby (WS-1), winnaar van de voorbije twee edities, werd deze keer al in de achtste finales met 4-3 uitgeschakeld door McGill.

De halve finales worden zaterdag naar een best of 11 gespeeld, de finale zondag naar een best of 17. Op de ‘Order of Merit’ stijgt Brecel al minstens naar de zeventiende plaats. Om opnieuw de top zestien van de wereld binnen te komen, moet hij het toernooi winnen. (belga)