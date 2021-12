Hoe Thibaut Courtois zich onsterfelijk maakt bij Real Madrid

Niemand begreep waarom Thibaut Courtois eind vorige maand pas achtste werd in de ‘Doelman van het Jaar’-verkiezing van de FIFA. In België niet, maar vooral ook in Madrid niet. De laatste maanden wordt de Limburgse doelman meer en meer naar voor geschoven als sleutel voor het succes van Real Madrid. “Hij is bepalend met zijn reddingen, maar ook woordvoerder van de ploeg en vertegenwoordiger van alle voetballers”, klinkt het vol lof in Spanje.