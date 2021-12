Onze man volgde Max Verstappen op de weg van de wieg tot wereldtitel

Voor het eerst is een Limburger wereldkampioen Formule 1 geworden. Onze journalist Marc Cornelissen schreef zijn eerste stukje over Max Verstappen op de dag van zijn geboorte. Hij berichtte over zijn eerste wedstrijdjes in de karting, was bij zijn eerste overwinning in de F3 en zijn debuut in de F1. Vanuit Abu Dhabi beschrijft hij de weg van de wieg naar de wereldtitel, die zondag een feit werd.