Charleroi wint sneeuwgevecht tegen Oostende en nestelt zich stevig in top-vier

Schenk gerust een glühwein in, en ga er eens goed voor zitten. In het Stade du Pays lag een uur voor de match enkele centimeters sneeuw, onder het veld ligt er nog stééds geen veldverwarming: alles wees aanvankelijk op een afgelasting. Om 20.15 uur besliste ref Bert Put om het toch een kans te geven. Met de overvolle kalender in het achterhoofd kan dat logisch heten, maar verantwoord was die beslissing allesbehalve. Met een bal die bleef plakken in de sneeuw en spelers die om de haverklap gevaar op blessures liepen, kregen we amper voetbal te zien. Vreemd genoeg vond Put niet het veld, wél de lijnen het grootste probleem. Die kregen inderhaast voor de aftrap nog een nieuw laagje (rode) kalk. Oranje bal erbij, en klaar. Vreemde beslissing, but the show must go on, right?

Nicholson gestopt door Hubert en 3D-lijn

Het edele balspel was vrijdagavond meer dan ooit een kansspel: als het leder eens in de juiste richting stuiterde, kregen we kansen te zien. Voor de rust gebeurde dat vooral voor Charleroi. Zo trapte Hubert eens pardoes naast de bal in het witte poeder, maar Gholizadeh aarzelde te lang. Ook Nicholson kwam tot vier keer dicht bij een doelpunt. Drie keer stond Hubert in de weg. Een vierde keer rolde de bal wél in het net, maar toen stond de Jamaicaan buitenspel. De VAR wou voor de zekerheid toch eens kijken: die call duurde minutenlang. De reden? U raadt het al: een 3D-lijn trekken in de sneeuw is moeilijk. Het bleek tevergeefs: de beslissing van de grensrechter was correct, waardoor het aan de rust gewoon 0-0 bleef. En daar mocht vooral KVO tevreden mee zijn.

Het tweede bedrijf op de ijspiste van Mambourg bracht meer van hetzelfde: Charleroi bleef met de kansen morsen. Tot twee keer toe zag Gholizadeh een prima mogelijkheid niet binnen gaan, ook op twee prangende stilstaande fases scheelde het geen haar of KVO had het vlaggen. De Zebra’s zouden het zich bijna beenhard beklagen: plots kwam KVO piepen. Eerst dwong Capon Koffi tot een parade met een afstandsschot, daarna besloot Ambrose vanuit een schuine hoek op de Charleroi-goalie. Bätzner trof zelfs de paal met een schuiver die vanop 30 meter afgevuurd werd: allemaal tevergeefs. Hoe langer er gespeeld werd, hoe dikker het tapijt op het veld. Haast alle ballen werden weggekeild en de lijnen vervaagden: dit leek nergens naar. En toch zouden we nog een (verdiende) winnaar krijgen.

Puntje van Club en Antwerp

Uiteindelijk was het Charleroi dat aan het langste eind trok en kon scoren in de 81ste minuut. Bessilé dook goed op in de zestien en kopte een voorzet vanop links onhoudbaar voorbij Hubert. Een antwoord van KV Oostende kregen we niet meer: daarvoor was de fysieke én mentale averij te zwaar na een loodzware partij met een uppercut in het slot.

De sneeuwpret was uiteindelijk voor Charleroi: de Zebra’s gaan door op hun elan en verstevigen hun vierde plaats. Club Brugge en Antwerp tellen nog één puntje voorsprong, Anderlecht volgt al op vier eenheden. Daagt Charleroi dit seizoen nog eens ouderwets de topploegen uit voor de Champions Play-offs? ’t Zou alleszins wat zijn.