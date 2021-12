Ziekenhuis in Herstal heropent zaterdag spoedafdeling uit schrik voor boetes en straffen

Het ziekenhuis had eerder gemeld dat de spoedafdeling tot maandag gesloten zou blijven, door een gebrek aan personeel en de vermoeidheid bij dat personeel. Het ziekenhuis heeft echter op het einde van vrijdag een brief van de gezondheidsinspecteur ontvangen, waarin het ziekenhuis opgedragen werd de afdeling te heropenen. Zoniet zou een proces-verbaal worden opgesteld, waarna sancties dreigen zoals boetes en/of gevangenisstraf voor de algemene directie, de medische directie, de verpleegkundige directie en de hoofdverpleegkundige van de spoedafdeling.

Verschuiven van probleem

Zaterdag om 8 uur zal de spoedafdeling dan toch heropenen. “Ook al heropenen we de spoedafdeling, we hebben geen personeel meer. We gaan naar een andere werking. De heropening van de spoedafdeling zullen we compenseren door bedden en zorgeenheden te sluiten, waarbij andere patiënten niet de gepaste zorg meer krijgen”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. Door de heropening van de afdeling op te leggen, verschuift zo gewoon het probleem, stelt de woordvoerder.