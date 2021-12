Pakistaanse taliban weigeren staakt-het-vuren te verlengen

De Pakistaanse taliban hebben aangekondigd dat ze het staakt-het-vuren dat donderdag is afgelopen niet zullen verlengen. Hiermee verrassen ze het bestuur in Islabamad dat ervan uitging dat de wapenstilstand verlengd zou worden.

Pakistan, een afgesplitste groep van talibanstrijders die er dezelfde ideologie als de taliban op na houden, hebben tussen 2007 en 2014 verscheidene bloedige aanslagen gepleegd in Pakistan. Jarenlang waren ze verzwakt door een ingrijpen van het leger, maar sinds een jaar wonnen ze weer aan kracht, waardoor ze Islamabad dwongen met hen in gesprek te gaan. De Afghaanse taliban traden daarbij op als bemiddelaars.

In een communiqué dat donderdagavond werd verspreid, beschuldigt de TTP de regering ervan de afspraken rond het staakt-het-vuren niet te respecteren. Honderden gevangengenomen militanten werden niet vrijgelaten en enkelen werden zelfs vermoord.

“Nu moet het Pakistaanse volk maar uitmaken wie het staakt-het-vuren niet respecteert, Tehreek-e-Taliban of het Pakistaanse leger”, klinkt het bij TTP. “Het is onmogelijk om in die omstandigheden het staakt-het-vuren te verlengen.” In een audiobericht dat vrijdagavond werd verspreid door Noor Wali Mehsud, de leider van de groepering, bevestigt hij dat er geen vooruitgang is in de onderhandelingen met de Pakistaanse autoriteiten.

Honderd militanten vrijgelaten

Twee Pakistaanse verantwoordelijken in Peshawar en een commandant van TTP in Afghanistan, hadden donderdagavond aangegeven dat de twee kampen een akkoord hadden bereikt over het verlengen van de wapenstilstand. Een honderdtal militanten van TTP waren vrijgelaten door de Pakistaanse autoriteiten als teken van vertrouwen. “Wij hadden de bevestiging gekregen dat het staakt-het-vuren zou worden verlengd”, zegt een regeringsverantwoordelijke. “De meerderheid van de onderhandelaars wilde de wapenstilstand verlengen en de discussies voortzetten, maar enkele hooggeplaatste TTP’ers zijn tussengekomen en hebben de wapenstilstand beëindigd.”

De TTP heeft in minder dan tien jaar tienduizenden Pakistaanse burgers en militairen vermoord. In 2014 werd een militaire actie opgezet die de groepering, die reeds was uitgedund door de inzet van Amerikaanse drones, interne twisten en aanvallen van IS, kon verdrijven uit strijdgebied. Maar sinds de zomer van 2020, onder een nieuwe leiding, kon de groepering weer groeien door enkele dissidenten in te lijven. Het aantal aanvallen in Pakistan werd daarop weer opgevoerd, al waren ze voornamelijk gericht tegen ordediensten en minder dodelijk dan in het verleden.