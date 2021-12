Emmanuel Dennis scoort opnieuw en moet enkel Mo Salah voor zich dulden in de Premier League

Emmanuel Dennis begint meer en meer zijn draai te vinden in de Premier League. De Nigeriaanse ex-spits van Club Brugge scoorde vrijdagavond voor Watford op het veld van Brentford al zijn zevende doelpunt van het seizoen, zijn vierde in vijf matchen. Met ook nog vijf assists achter zijn naam was Dennis dit seizoen betrokken bij twaalf goals van Watford. In de Premier League doet enkel Liverpool-ster Mohamed Salah (betrokken bij 22 doelpunten) beter. Woelwater Dennis verliet Club Brugge afgelopen zomer voor slechts 4 miljoen euro.