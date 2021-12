Catherine Russell wordt nieuwe directrice van Unicef

Catherine Russell wordt de nieuwe topvrouw van Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, zo heeft VN-secretaris-generaal António Guterres vrijdag in New York meegedeeld. De 60-jarige Amerikaanse volgt Henrietta Fore (73) op, die in de zomer bekendmaakte dat ze om privéredenen wou aftreden. Fore, ook een Amerikaanse, leidde Unicef sinds 2018.

Russell werkt sinds decennia op verscheidene posten in Washington, voor het laatst in het Witte Huis onder president Joe Biden. Ze is al jarenlang een “vertrouwelinge en erg belangrijke adviseur” van hem en zijn vrouw Jill, zei Biden volgens de mededeling. “We zullen Cathy missen, maar ons verlies is een aanwinst voor Unicef.” Unicef werkt ten bate van kinderen in 190 landen en gebieden, met een wereldwijd budget voor de periode 2018-2021 van 22,8 miljard dollar.