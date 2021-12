Michael Nesmith, zanger van The Monkees, overleden

Michael Nesmith, de zanger van de Amerikaanse rockband The Monkees, is vrijdag overleden in Los Angeles. Hij werd 78.

“Met oneindige liefde kondigen we aan dat Michael Nesmith vanochtend thuis is overleden aan natuurlijke oorzaken, omringd door familie”, bevestigde de familie van Nesmith het overlijden vrijdag in een persmededeling. Nesmith is het derde lid van The Monkees die is overleden, enkel Micky Dolenz is nog in leven.

De band werd in 1966 opgericht voor een televisieprogramma over een rockgroep. In dat programma mochten de leden oorspronkelijk – tot grote frustratie van Nesmith – niet eens zelf echt hun instrumenten bespelen. Dat kwam hen op veel smalende opmerkingen te staan, al scoorden ze wel hit na hit zoals Last train to Clarksville, I’m a believer, Pleasant valley Sunday en Daydream believer.

Nesmith was diegene die zich achter de schermen verzette tegen het gebrek aan creatieve controle dat de groepsleden over hun muziek hadden. Hij zou degene zijn geweest die in 1967 succesvol het verzet leidde tegen producer Don Kirshner. De groep maakte daarna andere albums die ze voornamelijk zelf hadden gecreëerd, zoals Headquarters uit 1967. Met 75 miljoen verkochte platen zijn ze één van de meest succesvolle bands uit de jaren 60.

Na de split van The Monkees in 1970 leidde Nesmith nog even de countryrockgroep The First National Band, maar die kende niet hetzelfde succes. Daarna stond Nesmith ook nog mee aan de basis van muziekzender MTV.