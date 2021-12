Mandaat van topmagistraat Bart Meganck wordt alweer opgeschort in zaak rond bondscoach Gert Vande Broek

Het mandaat van Bart Meganck in de zaak rond bondscoach Gert Vande Broek wordt opgeschort. Dat meldt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) vrijdagavond.

Het parket van Volley Vlaanderen besliste donderdag een ambtshalve vordering te starten tegen bondscoach Gert Vande Broek na de getuigenissen over mogelijk psychologisch grensoverschrijdend gedrag bij de nationale vrouwenvolleybalploeg.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) had eerder al topmagistraat Bart Meganck de opdracht gegeven de klachten omtrent de werking en coaching van het nationale volleybalteam onder de loep te nemen.

“Omdat de juridische bevoegdheden van het Bondsparket het eerder bemiddelende mandaat van Bart Meganck overtreffen, wordt de opdracht van Meganck opgeschort”, laat minister Weyts nu weten. “Ik ben blij dat we iets in beweging hebben kunnen zetten”, zegt Weyts. “Hopelijk kan het Bondsparket nu in alle sereniteit klaarheid scheppen. Desgevallend neem ik nadien bijkomende initiatieven.”