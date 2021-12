UEFA bestraft Antwerp voor wangedrag supporters: volgende Europese trip zonder fans

De Europese voetbalfederatie UEFA heeft het Duitse Frankfurt en Antwerp bestraft voor het wangedrag van beide supportersclans tijdens een duel in de Europa League (2-2).

Eintracht Frankfurt zal het in de achtste finales van die Europa League moeten stellen zonder een deel van zijn supporters. De UEFA legde een gedeeltelijk stadionverbod op, de tribune achter het doel van Frankfurt, waar de fanatiekste supporters post vatten, moet gesloten blijven.

Antwerp mag bij zijn volgende Europese uitwedstrijd geen fans meenemen. Bovendien moet de club contact opnemen met Eintracht om de door de fans veroorzaakte schade te vergoeden. Zowel Frankfurt als Antwerp moeten ook een boete van 30.000 euro ophoesten.

Tijdens de wedstrijd op 25 november, raakte een toeschouwer ernstig gewond toen een Belgische supporter Bengaals vuur in de menigte gooide. Al voor het incident werd er in het bezoekersvak een enorme hoeveelheid pyrotechnisch materiaal tot ontploffing gebracht. De thuisfans gooiden voetzoekers naar het veld, waarbij verscheidene stewards gewond raakten.

Eintracht plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales, Antwerp werd Europees uitgeschakeld. Het is nog afwachten hoeveel fans zullen worden toegelaten bij de knock-outwedstrijd in maart, aangezien er coronamaatregelen van kracht zijn. Frankfurt mag voor zijn laatste twee thuiswedstrijden dit jaar in de Bundesliga telkens 15.000 toeschouwers binnen laten.