Wie hardnekkig weigert om boete te betalen ontsnapt op termijn niet meer aan rijverbod

Nog te veel verkeersovertredingen worden niet betaald en dat is niet correct tegenover de chauffeurs die dat wel plichtsbewust doen. Wie hardnekkig blijft weigeren, riskeert daarom na drie jaar zijn rijbewijs kwijt te spelen. Het openbaar ministerie kan dat beslissen maar in de praktijk gebeurt het niet altijd. Op termijn wordt de volledige procedure voor verkeersboetes geautomatiseerd en dan ontsnapt geen enkele wanbetaler nog aan een rijverbod.

Jaarlijks krijgen in België iets meer dan 5,3 miljoen automobilisten een verkeersboete, meestal voor overtreden snelheid. De meesten betalen die ook, maar uit cijfers van 2019 blijkt dat zeven procent van de bekeurde chauffeurs een boete aan zijn laars lapt. En dat vindt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) niet langer kunnen. Daarom wordt de inning van verkeersboetes stap voor stap geautomatiseerd. Voor de onmiddellijke inning, de minnelijke schikking en het bevel tot betalen is dat al gebeurd. De volgende stap, de laatste in het rijtje, is dat ook te doen voor de schorsing van het recht tot sturen. Concreet: wie na drie jaar zijn boete nog altijd heeft betaald, zal op termijn zijn rijbewijs kwijtspelen voor een tijdje.

Wie iets te snel rijdt of geen gordel draagt, riskeert een onmiddellijke inning (voor overtredingen van de eerste of tweede graad) of een minnelijke schikking voor zwaardere overtredingen zoals een stoplicht negeren. “Die verkeersovertredingen worden nu al volledig automatisch verwerkt via het Crossborderplatform. Dit betekent dat er automatisch een onmiddellijke inning wordt verstuurd naar de overtreder. Reageert die niet (betaalt of betwist hij/zij niet), dan wordt er automatisch een aanmaning verstuurd. Indien er nog geen reactie komt, dan evolueert het dossier automatisch verder naar een minnelijke schikking (een hogere boete). Blijft ook dan een reactie uit, dan wordt er volledig automatisch een bevel tot betalen verstuurt (waarbij het boetebedrag opnieuw hoger ligt)”, zegt Sharon Beavis van de FOD Justitie.

Bevel tot betalen

De parketten versturen handmatig de minnelijke schikkingen uit voor zwaardere verkeersovertredingen (zware snelheidsovertredingen). Komt er geen reactie, dan volgt er (ook handmatig) een aanmaning. Indien er daarna nog geen reactie, kan het parket beslissen om een bevel tot betalen op te sturen (een hogere boete) of te dagvaarden voor de rechtbank.

“Een bevel tot betalen is de laatste fase voor het dossier aan de FOD Financiën wordt overgemaakt voor een gedwongen invordering. Betaalt de overtreder het bevel tot betalen niet of dient deze geen beroep in, dan kan het bevel tot betalen uitvoerbaar worden verklaard. De FOD Financiën heeft dan 3 jaar de tijd om het boetebedrag te innen. Dat kan via loonsbeslag, invordering via de belastingen of een deurwaarder sturen.”

“Tegelijkertijd worden de voertuigen die ingeschreven staan op naam van de overtreder geseind. De politie kan dan beslag leggen op het voertuig (dat ingeschreven moet staan op naam van de overtreder)”, klinkt het bij de federale politie.

Kan de FOD Financiën binnen de 3 jaar het verschuldigde bedrag niet innen, dan voorziet de wet dat het openbaar ministerie kan beslissen om over te gaan tot een schorsing van het recht tot sturen. Een intrekking van het rijbewijs dus. “Dat is nu al zo, maar zal op termijn geautomatiseerd worden zodat niemand er nog aan ontsnapt”, zegt Sharon Beavis.