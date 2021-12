In Hasselt heeft een pas dakloos geworden man zijn tent opgeslagen aan het stadhuis. Daarmee wil hij protesteren tegen het feit dat hij geen sociale woning krijgt, ook al staat hij al 12 jaar op de wachtlijsten. Er is dan ook een groot tekort aan sociale woninigen in Hasselt, klaagt de PVDA aan. En van de sociale woningen die er wèl zijn, staan er dan ook nog eens een heel pak leeg.