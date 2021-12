8000 bezoekers maken kennis met magische Dickens belevingswandeling

Door de corona perikelen is er dit jaar geen grootse show tijdens het Dickens weekend in Bilzen, maar straalt de binnenstad vol magie en licht tijdens een betoverende belevingswandeling met Charles Dickens als rode draad.

Tal van lichtinstallaties werpen dit weekend een magische gloed over de stad Bilzen. “Op verschillende plaatsen in en rond het centrum duiken quotes van de legendarische Engelse schrijver op. Zo staat Bilzen helemaal ‘In het licht van Dickens’. Tijdens de wandeling zijn er dertien hotspots waar sfeer, warmte, enthousiaste personages, muziek en vooral licht je betoveren”, vertelt schepen van evenementen, Peter Thijs (Trots op Bilzen). “Een bijzonder moment is zeker de eigentijdse invulling van het kindje Jezus op het eiland van de vijver. Na het nieuwe leven staan we tijdens de wandeling aan het woonzorgcentrum Demerhof stil bij afscheid nemen. De bewoners van het rusthuis spelen een rol in het geheel en dit op een zeer mooie serene manier. De wandeling van 2 kilometer zit vol emotie, humor en betoverende lichteffecten, dat we via een aangepast concept verspreid hebben over drie dagen met dagelijks 9 verspreide vertrekmomenten met telkens een 300 tal bezoekers. Zo kunnen een 8000 bezoekers deze feeërieke wandeling beleven. Er zijn twee prieeltjes waar muziek wordt gemaakt en voor de kinderen is er een ouderwetse draaimolen op het marktplein. De apotheose is in het stadspark waar een betoverend licht zelfs beweegt op je hartslag”, aldus Thijs.

Veilig

Om het publiek zoveel mogelijk te spreiden werkt de organisatie met reservaties. Iedereen kan een tijdslot kiezen via de stedelijke website. Schepen Thijs: “Bij aanvang van de wandeling wordt het Covid Safe Ticket gecontroleerd. Vervolgens ontvangt men een bandje waarmee men toegang krijgt tot de wandeling en de lokale horeca. Dagelijks is er een andere kleur bandje.” De winkels in het centrum zijn extra geopend op zondag 12 december vanaf 13 uur. Schepen van lokale economie Bruno Steegen: “ Ideaal om in de stemmige Dickens-sfeer je eindejaarsinkopen te doen. Een prima start van de winter- en kerstmagie.” (JoGe)

Info : De Dickens-sfeer opsnuiven kan van 10 t.e.m. 12 december. Vertrekken is mogelijk tussen 17 en 21 uur. Reserveren is gratis maar noodzakelijk en kan via www.visitbilzen.be/dickens

Johnny Geurts