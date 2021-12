Voormalig stadionomroeper van KRC Genk Johan de Graaf (71) overleden

Johan de Graaf, voormalig stadionomroeper van KRC Genk is op 71-jarige leeftijd overleden. De man was kapper van beroep maar kon als geen ander sfeer creëren in het stadion. De bekende ‘Are you ready’, bij aanvang van elke wedstrijd, komt van hem.

“Hij is lange tijd een belangrijke schakel geweest bij KRC Genk”, zegt algemeen directeur Erik Gerits in een reactie. “Vooral in de beginjaren van onze club heeft hij een ontzettend belangrijke rol gespeeld. De manier waarop hij het publiek bespeelde was fantastisch. Johan was ook altijd een aangename man in de omgang en iemand die zich goed kon vertegenwoordigen zonder daarbij uit zijn rol te vallen. We waren altijd tevreden. We vinden het heel erg jammer dat hij er niet meer is en wensen zijn familie alle sterkte toe. We gaan ook als club nog afscheid nemen van hem.”

Ook Eddy Thijs, voorzitter van Radio GRK, herinnert de Graaf als een sterk medewerker. “Hij was er ook in de beginjaren van de radio bij en heeft voor heel mooie bijdragen gezorgd”, zegt Thijs. “We betreuren het dat hij er niet meer is.”

Woud Bodvin (31) is sinds twee jaar stadionomroeper van KRC Genk.