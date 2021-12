Andre Pinto: “Ik word blij van de uitspraak van Roland Duchâtelet, maar we blijven realistisch.” — © Serge Minten

Halfweg telt STVV 21 punten en staan de Kanaries proper in de middenmoot. Maar zoals vaak wordt er alleen naar de laatste wedstrijden gekeken en die waren dan weer zwak. We voelden technisch directeur Andre Pinto, de rechterhand van CEO Takayuki Tateishi, aan de tand over zijn bevindingen en transferplannen. “We volgen de markt op de voet.”