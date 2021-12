Kim Meylemans 13e in vierde Wereldbeker-manche skeleton in Winterberg

Kim Meylemans is vrijdag in het Duitse Winterberg dertiende geworden in de vierde wedstrijd van de wereldbeker skeleton. Het is het slechtste resultaat van het seizoen tot nog toe voor de Limburgse.

De overwinning ging naar Kimberley Bos. De Nederlandse domineerde beide runs en verbeterde tweemaal het baanrecord. Ze finishte in een tijd van 56.70 seconden, een verbetering met 56 honderdsten. Ook de Duitse Tina Hermann en de Canadese Mirela Rahvena bleven onder het oude baanrecord. Zij werden op 25 en 29 honderdsten tweede en derde.

Meylemans eindigde op 87 honderdsten. De Belgische haalde in haar eerste run een tijd van 57.33, de elfde tijd van 27 deelneemsters, in de tweede liet ze met 57.22 de dertiende tijd optekenen.

In de wereldbekerstand zakt Meylemans van de vierde naar de vijfde plaats. Ze behaalde haar eerste wereldbekerpodium in Innsbruck met een derde plaats in de eerste race op 19 november in Oostenrijk, en eindigde vervolgens als zesde en vijfde in de twee volgende races in Innsbruck op 26 november en Altenberg op 3 december. Bos zorgde voor de eerste Nederlandse wereldbekerzege in de geschiedenis in het skeleton en staat op kop in het klassement met 821 punten. De Russische Elena Nikitina (762 ptn) is tweede, voor Tina Hermann (723) en de Oostenrijkse Janine Flock (712). Meylemans volgt met 680 punten.

De vijfde manche vindt volgende week vrijdag in het Duitse Altenberg plaats.