Verdachte van bomaanslag in Istanboel uit 2017 opgepakt in Kirgizië

Een man die ervan verdacht wordt gelinkt te zijn aan de bomaanslag van 1 januari 2017 in een discotheek in Istanboel, is vrijdag in Kirgizië aangehouden. Bij de aanslag kwam ook Kerim uit Houthalen-Helchteren om het leven.

“Er is gebleken dat de verdachte betrokken zou zijn bij een terroristische aanslag in een discotheek in Istanboel waarbij 39 mensen uit 18 verschillende landen het leven lieten”, laat het Staatsagentschap voor Nationale Veiligheid weten in een persmededeling. Nog volgens die persmededeling is de man op 8 december in Bichkek, de hoofdstad van Kirgizië, gearresteerd en meteen onder voorarrest geplaatst.

Enkel de initialen van de man werden verspreid, het zou gaan om een man van buitenlandse origine. De veiligheidsdiensten weigeren bijkomende informatie te verstrekken.

39 doden

Op 1 januari 2017 schoot een gewapende man in de menigte die in discotheek Reina in Istanbul het nieuwe jaar aan het vieren was. Daarna zette hij het op een lopen en kon hij ontkomen. Bij de aanslag vielen 39 doden, de meesten toeristen uit Arabische landen. Daarnaast vielen ook bijna 80 gewonden. Het was de eerste aanslag in Turkije die door IS werd opgeëist, ook al werden verschillende aanslagen in het land door de regering ook in de schoenen van IS geschoven.

Twee weken na de aanslag werd een Oezbeekse man aangehouden voor zijn betrokkenheid. Hij gaf de feiten toe, maar tijdens het proces trok hij zijn bekentenis in. Hij werd in september 2020 veroordeeld tot levenslang.