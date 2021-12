Vlaanderen gaat elk adoptieland screenen

Vlaanderen gaat elke mogelijke samenwerking met landen voor interlandelijke adoptie screenen. Die screening moet duidelijk maken of er al of niet nog met een herkomstland kan samengewerkt worden. In sommige gevallen kan er een werkbezoek nodig zijn. Lopende adoptietrajecten kunnen voortgezet worden tot er een beslissing is van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke vrijdag bekendgemaakt.

De discussie over interlandelijke adopties laaide in september op na de publicatie van het rapport van het expertenpanel dat door de Vlaamse regering was aangesteld na berichten over wanpraktijken bij adopties uit Ethiopië. De experten suggereerden in hun rapport een adoptiepauze van twee jaar in te voeren en intussen het adoptiesysteem ingrijpend te hervormen. Minister Beke wilde die suggestie volgen, maar moest zijn plannen bijsturen na verzet van coalitiepartners N-VA en Open Vld.

Screening

Er werd afgesproken om een soort bijkomende toetsing per herkomstland in te voeren. Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) moest daarvoor een beslissingskader uitwerken. Dat kader is nu goedgekeurd door de Vlaamse regering. Concreet zijn er zes criteria uitgewerkt op basis waarvan adoptielanden gescreend zullen worden.

Zo zal Vlaanderen in de toekomst bijvoorbeeld enkel nog samenwerken met landen die het Haags Verdrag, het referentieverdrag voor interlandelijke adoptie, hebben geratificeerd. Al is er een uitzondering mogelijk voor landen waarmee al wordt samengewerkt en die het verdrag niet hebben geratificeerd, maar die wel volgens de principes van het verdrag werken.

Om financiële wantoestanden te vermijden zal er ook niet meer samengewerkt worden met landen “waar de kosten voor de interlandelijke adoptie onverklaarbaar hoog liggen of niet of slechts in beperkte mate te verklaren zijn”. De Vlaamse overheid wil daarnaast ook nagaan in hoeverre herkomstlanden bereid zijn om samen te werken van overheid tot overheid. “Rechtstreekse samenwerking tussen overheden vormt een extra middel om wanpraktijken te voorkomen en aan te pakken”, luidt het.

Overgangsperiode

Bedoeling is om elk land te screenen op basis van het uitgewerkte beslissingskader. De uitkomst van die screening kan positief of negatief zijn. Wanneer de uitkomst negatief is, wordt de samenwerking stopgezet. De dossiers van kandidaat-adoptanten die al een lopende kindtoewijzing hebben, worden wel nog verder afgewerkt volgens het huidige systeem.

Er is ook een derde mogelijkheid. In bepaalde gevallen kan een werkbezoek aan het herkomstland nodig zijn om meer duidelijkheid te krijgen. In dat geval loopt de samenwerking door tot er meer duidelijkheid is en het VCA een beslissing heeft genomen.

Volgens minister Beke is het moeilijk om een concrete timing op de oefening te kleven. Dat heeft te maken met de werkbezoeken die in een aantal gevallen nodig zullen zijn, maar ook met de mogelijke impact van de coronapandemie.