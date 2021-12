Sammy Mahdi blijft aanpak van hongerstakers verdedigen: “Geen valse hoop gegeven”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft vrijdag zijn aanpak in de zaak van de hongerstakers nogmaals verdedigd en ontkent dat hij hen valse hoop heeft gegeven. “Ik vind het belangrijk om transparant te zijn en in de spiegel te kunnen kijken. Mijn boodschap is altijd dezelfde gebleven: ik steek niks in de mouw en er gebeurt niks onder tafel”, klonk het tijdens een gedachtewisseling in de Kamer.

In mei gingen 475 mensen zonder papieren in hongerstaking in de Begijnhofkerk, aan de ULB en de VUB in Brussel, met de eis dat hun verblijf in België zou worden geregulariseerd. De hongerstaking eindigde op 21 juli nadat Mahdi zich ertoe verbond om bepaalde richtlijnen in overweging te nemen voor de behandeling van hun verzoek, dat individueel moest gebeuren. Nu blijkt dat een groot deel van die regularisatieverzoeken negatief beantwoord wordt.

Volgens vertegenwoordigers van de hongerstakers had Mahdi nochtans ­gezegd dat hun situatie kon leiden tot regularisatie, omdat ze al enkele jaren in België wonen en goed geïntegreerd zijn. Mahdi zelf geeft toe dat hij inderdaad gezegd heeft dat dit positieve elementen zijn, “maar dat wil niet zeggen dat ze ‘d’office’ tot regularisatie leiden”. De staatssecretaris ontkent dan ook in alle toonaarden dat hij hongerstakers valse hoop heeft gegeven en om de tuin heeft geleid.

“Er zijn waarschijnlijk mensen die gehoopt hadden dat ik wel zou toegeven tot collectieve regularisatie, om van het probleem af te zijn, maar dat zou fundamenteel onjuist zijn geweest”, gaat Mahdi verder. “Met de hand op het hart: ik sta voor de politiek die ik voer, zowel voor als achter de schermen. Ik vind het belangrijk om in de spiegel te kunnen kijken.”

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang konden zich vinden in de manier waarop Mahdi de zaak heeft aangepakt. “Helaas hebben uw rode en groene coalitiepartners het nog niet begrepen”, aldus Dries Van Langenhove, die net als Theo Francken wel bedenkingen had bij de communicatie omtrent de neutrale zones.

Volgende week dinsdag vindt in de Kamer ook een hoorzitting plaats met de woordvoerders van de sans-papiers.