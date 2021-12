Vlaamse regering “in blok” achter Lydia Peeters en Bart Tommelein na persoonlijke dagvaarding

De Vlaamse regering schaart zich unaniem achter Vlaams minister Lydia Peeters en voormalig Vlaams minister Bart Tommelein die afgelopen week allebei persoonlijk gedagvaard werden voor uitspraken in het dossier van de zonnepanelen en de terugdraaiende teller. Dat laat de regering-Jambon vrijdag weten in een gezamenlijke mededeling.

Afgelopen woensdag raakte bekend dat een gedupeerde zonnepaneeleigenaar de voormalige Vlaamse ministers voor Energie Lydia Peeters en Bart Tommelein persoonlijk dagvaardt. Hij doet dat in een zaak die 15.000 eigenaars van zonnepanelen begonnen zijn tegen de Vlaamse overheid wegens het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Doordat het Grondwettelijk Hof de regeling rond die teller vernietigd heeft, lopen de eigenaars van zonnepanelen beloofd rendement mis. De klagers vinden dat Tommelein en Peeters uitspraken hebben gedaan die dat rendement in het vooruitzicht stelden.

De kwestie deed de discussie oplaaien of ministers persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bepaalde uitspraken of voor beloftes die ze niet nakomen.

De zaak werd vrijdag ook besproken in de schoot van de Vlaamse regering. Daar staat men duidelijk in blok achter huidig minister Peeters en gewezen minister Tommelein.

“De uitspraken van Lydia Peeters en Bart Tommelein werden gedaan in het kader van de uitoefening van een politiek mandaat”, zo staat te lezen in de gezamenlijke verklaring. “De Vlaamse regering wijst principieel de redenering af dat politieke uitspraken van ministers kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid, omdat zulks het functioneren van de democratische rechtstaat en het uitoefenen van een politiek mandaat ondergraaft”, luidt het.

“We steunen Lydia Peeters en Bart Tommelein daarom 100 procent”, gaat de mededeling verder. De Vlaamse regering wijst ook op de context waarin de betrokken ministers hun uitspraken hebben gedaan. “Bart Tommelein deed zijn uitspraken als bevoegd minister, nadat een nota werd goedgekeurd in de vorige Vlaamse regering, en Lydia Peeters deed haar uitspraken in 2019 als bevoegd minister nadat het decreet al was gestemd in het Vlaams Parlement”.