Emotioneel afscheid van Johan in woonzorgcentrum Corsala

Zoals bekend is Corsala nu in andere handen en moest een deel van het personeel afvloeien. Niettegenstaande dat de bewoners elke maand van hem hun factuur kregen en dat niet zo graag zagen komen, was Johan erg geliefd. Johan begon zijn loopbaan bij Corsala op 1 juli 1997. Na 24,5 jaar is hij zijn job bij Corsala dus kwijt. Johan heeft er altijd heel graag gewerkt en kwam geregeld met de fiets van Paal naar Koersel. In het cafetaria werd hij door de bewoners van de serviceflats in de bloemetjes gezet. Suzy Bervoets las in naam van alle bewoners een mooie brief voor. Elza Goris overhandigde hem een volle geschenkenkorf.Een ontroerde Johan sprak de meer dan 30 aanwezigen met naam en voornaam toe. Omdat hij verschillende jaren de Sinterklaas was in Corsala hield hij eraan om iedereen een geschenk te overhandigen. "Koersel was voor mij een tweede thuis, maar niet gejammerd vanaf 2022 is mijn job dichter bij huis", besloot een geëmotioneerde Johan.Hij gaat nu aan de slag in het stadhuis van Beringen.