Opname van eindejaarsvideo in Beringen

Het trommelkorps van de Chiro Koersel trok over de Markt. Ook Gym 90 was sterk vertegenwoordig, evenals de burgemeester en het voltallige schepencollege en de kinderburgemeester. De fakkels werden aangestoken en uitgereikt door de schepenen. Vele aanwezigen vatten post voor de verlichte beer op het marktplein voor een foto. Alles werd in goede banen geleid door Yaël Vanbilsen