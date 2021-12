Bestuurder die vrouw (65) doodreed in Genk, test positief op alcohol en drugs

De 37-jarige bestuurder uit Genk die donderdagavond op de Torenlaan een 65-jarige voetgangster aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, heeft een positieve alcohol- en speekseltest afgelegd. De vrouw stierf ter plaatse aan haar verwondingen. De man is aangehouden en zit in de cel.

Het dodelijk ongeval gebeurde donderdag rond 18 uur. De 65-jarige vrouw uit Genk was net medicijnen gaan halen bij de apotheek en stak ter hoogte van de Sociale Straat de weg over via de oversteekplaats voor fietsers, toen ze werd gegrepen door een auto. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De Torenlaan werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer, terwijl een verkeersdeskundige de omstandigheden van het ongeval onderzocht.

LEES OOK. Voetgangster (65) komt om het leven bij aanrijding met vluchtmisdrijf in Zwartberg

De bestuurder van de wagen, een 37-jarige man uit Genk, pleegde vluchtmisdrijf na de klap, maar kon geïdentificeerd worden. Hij was zelf lichtgewond en verkeerde in shock. De politie Carma arresteerde hem met het oog op verhoor en verder onderzoek. De man legde een positieve alcohol- en speekseltest af.

Vrijdagnamiddag werd de dertiger voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot hem aan te houden in de gevangenis.

LEES OOK. Buurt schreeuwt om tunnel N76 na zoveelste dodelijk ongeval

cn/siol