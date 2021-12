37 procent van bestuurders geflitst op Universiteitslaan in Diepenbeek

De politie LRH heeft donderdag snelheidscontroles gehouden op de N74 in Zonhoven, op de Universiteitslaan in Diepenbeek en op de Kempische Steenweg in Hasselt. Van de 3.110 gecontroleerde bestuurders reden er 444 te snel, zo’n 14 procent.

Op de Universiteitslaan, vlak voor de scherpe bocht aan de Tuikabelbrug, reed liefst 37 procent te snel. Eén bestuurder haalde er maar liefst 120 km/uur, terwijl er maar 70 km/uur mag gereden worden. Het rijbewijs van de chauffeur werd ingetrokken. siol