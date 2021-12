Mertens, Van Uytvanck en Minnen spelen ook hun eerste toernooi van 2022 in Melbourne

David Goffin (ATP 39) zal begin januari niet de enige Belgische tennisser in Melbourne Park zijn. Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 68) en Greet Minnen (WTA 75) vatten eveneens hun seizoen aan in de hoofdstad van de Australische deelstaat Victoria, in één van de twee WTA 250-toernooien (3-9/01) op de site van de Australian Open.

De hoogst gerangschikte Belgische tennissters staan op de lijst die vrijdag werd vrijgegeven door Tennis Australia. Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Greet Minnen weten echter nog niet of ze op dezelfde tabel terechtkomen. De organisatoren van Melbourne 1 en Melbourne 2 moeten de speelsters nog over de twee toernooien verdelen.

Over Kim Clijsters (WTA 111) is er nog geen nieuws. De naam van de 38-jarige Limburgse, die in 2021 slechts twee enkelwedstrijden speelde, is nog nergens opgedoken. “Kim bekijkt nog de verschillende mogelijkheden. Binnenkort volgt meer informatie”, liet haar manager Bob Laes aan Belga weten.