Dan toch geen EK veldlopen voor Nina Lauwaert en Lisa Rooms: Europese atletiekbond laat hen niet toe

Na geruzie met de Belgische atletiekbond besliste de rechtbank van eerste aanleg dat Nina Lauwaert (33) en Lisa Rooms (25) dit weekend toch naar het EK atletiek in Dublin mochten. Toch verschenen de twee Vlaamse loopsters vrijdagmiddag niet op Brussels Airport voor hun vlucht naar Ierland. De Europese atletiekbond besliste immers hen toch niet meer toe te laten op de deelnemerslijst. “Zeer jammer”, reageerde Lauwaert ondertussen al bij Belga. “Dit is in de hand gewerkt door de lakse houding van de Belgische bond.”

Als het niet via de gebruikelijke weg kan, dan maar via de rechtbank. Zo oordeelden atletes Nina Lauwaert en Lisa Rooms nadat Belgian Athletics besliste om geen enkele vrouw te selecteren voor het EK veldlopen van aanstaande zondag in Dublin. De rechtbank van eerste aanleg gaf de twee gelijk. Ze moesten verplicht worden opgenomen in de Belgische EK-selectie.

Maar voor de Europese atletiekbond kwam de selectie van Nina Lauwaert en Lisa Rooms te laat. De inschrijvingen waren al een week gesloten. European Athletics kwam nog in spoedzitting bijeen om te oordelen over de laattijdige aanmelding, maar besliste vrijdagmiddag om Lauwaert en Rooms niet meer toe te laten. De vrouwenwedstrijd start op die manier voor het tweede EK op rij zonder Belgische deelneemsters.

Een domper voor Lauwaert en Rooms na alle moeite van de voorbije weken, maar Lauwaert liet eerder op de dag al weten dat het voor haar vooral belangrijk was om de rechtszaak te winnen. “Ik ben heel blij met de uitspraak, en dat is nog een understatement”, zei Lauwaert vrijdagochtend.

“Natuurlijk hoop ik dat ik nog naar het EK kan. Ik maak me vertrekkensklaar, maar het allerbelangrijkste is de symboliek”, zegt ze. “Dit verhaal is groter dan Lisa Rooms en ik. Het gaat over alle vrouwelijke atletes, vandaag en in de toekomst. Ik hoop echt dat er dingen veranderen. De selectiecriteria zijn al jarenlang een punt van discussie en zorgen elk jaar voor commotie. De criteria moeten veel duidelijker, zodat er geen glazen bollen meer aan te pas moeten komen om ze te interpreteren. Er moet iets veranderen. Het moet eerlijker en transparanter.”