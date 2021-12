Greet Minnen bereikt op WTA-toernooi van Angers halve finales dubbelspel

Greet Minnen heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA 125-toernooi in het Franse Angers (hard/115.000 dollar). Aan de zijde van de Slovaakse Tereza Mihalikova haalde Minnen het met 2-6, 7-5 en 10/8 van de Russin Anna Blinkova en de Servische Nina Stojanovic, de tweede reekshoofden.

In de halve finales neemt het Belgisch-Slovaakse duo het op tegen de Georgische Oksana Kalashnikova en de Russin Alexandra Panova. In de finale wacht mogelijk een duel met Kimberley Zimmermann. Samen met de Noorse Ulrikke Eikeri treft de Brusselse in de halve finales ofwel de eerste reekshoofden, de Roemeense Monica Niculescu en de Russin Vera Zvonareva, ofwel het Pools-Indiase duo Katarzyna Piter en Ankita Reina.

In het enkelspel sneuvelde derde reekshoofd Minnen (WTA 75) donderdag in de tweede ronde. Ze verloor met tweemaal 6-3 van de Chinese Yue Yuan (WTA 293).