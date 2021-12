Mauri Vansevenant breekt duim bij trainingsongeval op stage in Spanje, Rémi Cavagna is er nog slechter aan toe

Deceuninck – Quick-Step laat weten dat Mauri Vansevenant en Rémi Cavagna een trainingsongeval hadden op stage in Spanje. Vansevenant brak daarbij zijn duim en werd teruggevlogen naar België. Cavagna brak een ruggenwervel en wordt in Spanje geopereerd.

Het ongeval vond plaats woensdag op training. Vansevenant zal “een conservatieve behandeling” ondergaan, zo laat Deceuninck – Quick-Step weten: dat betekent dat de jonge Belgische klimmer niet moet worden geopereerd.

De Fransman Rémi Cavagna is er slechter aan toe. Hij brak de L1-wervel in zijn rug en wordt behandeld het ziekenhuis van Valencia. Daar wordt hij in principe maandag geopereerd. Onderzoeken hebben gelukkig aangetoond dat er geen neurologische schade is.(vdm, hc)