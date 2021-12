Voetballegende Pelé nog paar dagen in ziekenhuis voor onderzoeken

De Braziliaanse voetballegende Pelé verwacht nog een aantal dagen in het ziekenhuis te blijven voor wat onderzoeken. “Geen zorgen, ik ben me gewoon klaar aan het maken voor de feestdagen”, aldus de 81-jarige drievoudig wereldkampioen op Instagram. Hij zegt donderdag in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo zijn laatste chemotherapie van dit jaar te hebben gehad.