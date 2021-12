De Croo pleit voor “stabiliteit” op volgende Overlegcomité: “Focus op langetermijnvisie”

Premier De Croo pleit in het kader van de persconferentie over steunmaatregelen ook voor “stabiliteit” van maatregelen op het volgende Overlegcomité. “We komen uit een periode waarin de maatregelen stap voor stap zijn verstrengd. Dat bracht de nodige verwarring met zich mee. Ik denk dat het nu belangrijk is dat we de mensen stabiliteit geven. We zitten met een goed uitgebalanceerd pakket aan maatregelen.”

Het volgende Overlegcomité moet zich focussen op een langetermijnvisie, vindt De Croo. En zal zich moeten buigen over de omikronvariant. “Experten zeiden dat ze enkele weken tijd nodig hadden om die goed te analyseren. Ik denk dat het tegen het volgende Overlegcomité tijd zal zijn om ons daarmee bezig te houden.”

De Croo geeft dan ook aan dat het volgende Overlegcomité de huidige maatregelen moet evalueren, zeker in het licht van de eindejaarsfeesten. Maar hij treedt de oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dus niet bij. Die wil al kijken of de cultuursector weer volop open kan.

Verlenging steunmaatregelen

De uitspraken kwamen er in het kader van een persconferentie over een pakket steunmaatregelen voor de sectoren getroffen door corona, waarover de ministerraad vrijdag knopen doorhakte. “We laten niemand aan zijn lot over, en met deze steunmaatregelen bewijzen we dat”, zei De Croo.

De nieuwe steunmaatregelen komen er nadat het Overlegcomité vorige vrijdag besliste strengere maatregelen te nemen om de vierde golf van het coronavirus in te dijken. Zo zijn sinds deze week publieke evenementen beperkt en kwamen er onder meer ook voor bioscopen strengere maatregelen.

De laatste steunmaatregelen voor de getroffen sectoren zouden normaal uitdoven op 31 december en de regering beloofde op het vorige Overlegcomité dat er nieuwe steun op komst was. De ministerraad hakte vrijdag finaal de knopen door en de bevoegde ministers stelden het pakket nieuwe steunmaatregelen vrijdag voor op een persconferentie.

Zo is er het systeem van de tijdelijke werkloosheid, dat wordt verlengd met drie maanden, dus tot het eerste kwartaal van volgend jaar. Daarnaast maakte de regering ook werk van tijdelijke werkloosheid voor ouders omwille van de quarantaine van een kind. Voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten, komt er dubbel overbruggingsrecht en er is enkel crisisoverbruggingsrtecht voor alle sectoren vanaf een bepaald verlies.

Voor de werknemers in de horeca is er 66 miljoen vrijgemaakt in de vorm van uitbetaling van eindejaarspremies.