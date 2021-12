Lisa Del Bo brengt betoverende kerstconcerten

De sfeer van de kerstconcerten ‘Kerst met Lisa’ met zangeres Lisa Del Bo werd vrijdagmiddag al gezet in de Sint-Mauritiuskerk in Bilzen. In een betoverende setting werd het een onvergetelijk concert voor de opgetogen bezoekers. “We wilden kost wat kost onze kerstconcerten laten doorgaan. Vorig jaar viel alles al weg en dat wilden we dit jaar voorkomen. Uiteraard houden we ons aan al de op dit moment geldende regels. Normaal kunnen we hier in Bilzen 900 mensen laten genieten, nu moesten we veel mensen teleurstellen omdat we per concert maar 200 mensen mogen toelaten. Alles was meteen uitverkocht. Daarom dat we naast het middag- en avondconcert in Bilzen volgende week een extra concert hebben ingelast. Vrijdag 17 december om 20u in de kerk van mijn thuishaven Mopertingen, evenals op zondag 19 december om 15u in de Sint-Jan de doperkerk van Wellen. Ik kijk er echt naar uit”, aldus Lisa Del Bo. Zeker het kerstconcert in Mopertingen is speciaal. “Het is inderdaad de eerste keer dat ik een kerstconcert geef in mijn eigen dorp.”

Goede doel

De kerstoptredens getuigen van hartstochtelijke sfeer en geweldige composities. “Bijzonder dit jaar is dat ik ook een duet breng met Bart Herman. De muzikanten op trompet, gitaar en piano zorgen voor een fascinerende begeleiding. Zeker de trompet uitvoering van ‘Il Selenzio’ raakt je diep.” Het intense geloof van Lisa steekt ze niet onder stoelen of banken, maar ook haar groot hart voor de medemens staat steeds hoog aangeschreven. “Kerstmis en ook de kerstconcerten draaien niet alleen rond de artiest maar is er vooral om de mensen 100 minuten lang dat speciale kerstgevoel te geven. Het is ook een traditie om een goed doel in eigen regio te steunen. Dit jaar steken we de Sint-Vincentiusvereniging in Bilzen een hart onder de riem. Er zijn heel veel mensen die het zeker in deze corona-tijden heel hard te verduren hebben. Met een financiële opsteker kunnen weer heel veel mensen geholpen worden. Omdat we minder bezoekers konden laten meegenieten van de concerten hebben we via een sponsor 200 kerstrozen gesponsord gekregen, die we na het concert verkopen, zodat we de som voor Vincentius nog een beetje kunnen aandikken”, aldus de zangeres. (JoGe)

Johnny Geurts