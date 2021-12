Imago van Marco Borsato krijgt nieuwe deuk te verwerken door aanhoudende roddels over grensoverschrijdend gedrag: zanger vraagt zelf onafhankelijk onderzoek

Marco Borsato heeft al zijn plannen afgezegd na roddels over grensoverschrijdend gedrag bij minderjarige meisjes. De zanger vraagt het Nederlandse gerecht om te onderzoeken wie er achter de beweringen zit.

In 2021 wilde Marco Borsato de rug weer rechten na het donkere 2020, het “meest verdrietige jaar uit zijn leven”. De Nederlandse zanger bracht nieuw werk uit en vond opnieuw het geluk bij zijn ex-vrouw Leontine. Maar nu krijgt hij weer een nieuwe klap te verwerken. Na verschillende insinuaties over grensoverschrijdend gedrag bij minderjarige meisjes, heeft hij het Nederlandse gerecht gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de verhalen.