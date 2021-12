And just like that: waarom we dit personage uit ‘Sex and the city’ heel hard zullen missen

In de eerste twee afleveringen van And just like that…, de reboot van Sex and the city, doet Carrie een schokkende ontdekking die haar leven voorgoed verandert. Opgelet: spoilers!

Er gingen geruchten dat Carrie (Sarah Jessica Parker) en Big (Chris North) in de eerste aflevering van And just like that..., de reboot van de populaire televisiereeks Sex and the city, uit elkaar zouden gaan.

Maar de werkelijkheid blijkt nog net iets grimmiger: aan het einde van de eerste aflevering ontdekt Carrie haar bewusteloze man op de vloer van de badkamer. Ze probeert hem nog te reanimeren, maar zonder succes. “And just like that, Big died”, zegt Carrie in de voice-over.

Fans uitten onmiddellijk hun ongenoegen en verdriet over het verlies van een van de belangrijkste personages uit de serie, én uit het leven van Carrie.

Voor wie Mr. Big ook hard gaat missen: een paar memorabele momenten uit de eerste serie:

Het allereerste begin waarin we allemaal een beetje verliefd werden op Mr. Big.

Die keer dat Big niet kon zeggen dat Carrie de ware was. Onze hartjes braken met haar mee.

De slow op Moon river voordat Big uit New York vertrok. Dat ze voor elkaar bestemd waren, was toen al duidelijk ... voor de fans.

Het moment waarop Carrie bang was dat Big haar zou kussen, toen ze hadden afgesproken om vrienden te blijven, na de zoveelste break-up.

Het einde van de serie in 2003 was perfect toen Big Carrie naar Parijs volgde om zijn liefde voor haar te verklaren. Toen hij eindelijk zei: “Het heeft lang geduurd voor ik hier was, maar ik ben er. Carrie, jij bent de ware”

