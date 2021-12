Dader vluchtmisdrijf in Sint-Truiden gekend: auto stond al bij carrosseriebedrijf in Genk

De bestuurder die vorige week vrijdag 3 december tegen een huis in de Zoutstraat in hartje Sint-Truiden reed is gevat. Het gaat om een inwoner van Lummen. De man had zijn auto al naar een carrosseriebedrijf in Genk gebracht om te herstellen.

Op vrijdagavond 3 december verloor een bestuurder in de Zoutstraat in het centrum van Sint-Truiden de controle over het stuur van zijn auto en ramde er de gevel van een huis. De bestuurder pleegde daarna vluchtmisdrijf. De onderkant van de gevel was volledig weg en brandweermannen van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg kwamen ter plaatse om het gat dicht te maken. Uit onderzoek op basis van een teruggevonden onderdeel van de auto en met behulp van het cameranetwerk werd de bestuurder uit Lummen geïdentificeerd. “Aan de hand van een koplamp, welke op de plaats van het ongeval gevonden werd, zijn onze politie-inspecteurs gestart. Wij wisten dat het van een bepaald type van BMW ging en zo is de bal aan het rollen gegaan. Na het bekijken van de bewakingscamera’s en later de ANPR-camera’s’ werd een auto met een kapotte koplamp gespot op een bewakingscamera aan het park. Later werd het nummerplaat via de ANPR-camera getraceerd. De bestuurder is van Lummen. Zijn auto stond al aan carrosserie in Genk voor een herstelling,” zegt korpschef Steve Provost.

De bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de rechtbank.(jcr)