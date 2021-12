Royals. Koning Filip en koningin Mathilde zijn nog steeds verliefd en prinses Amalia toont gelijkenis met de Mona Lisa

Er viel afgelopen week heel wat te vieren bij de royals. Zo verjaarden er een prins en een prinses en vierden onze koning en koningin een heugelijke dag. Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Carole Middleton, de grootmoeder van prins George, prinses Charlotte en prins Louis heeft laten doorschemeren dat zij een leuke kerst voor hen in petto heeft. Onder een foto van twee kerstmannen op de Instagram-pagina van Party Pieces – het bedrijf voor feestaccessoires dat ze runt – schreef Carole: “Ik heb een paar van deze vrolijke ventjes nodig, om in huis te verstoppen en mijn kleinkinderen aan het lachen te maken. Hoe dol ik ook ben op mooie versieringen, met Kerstmis mogen we niet te serieus zijn!”

Terwijl prinses Charlène van Monaco zich in een kliniek laat behandelen voor oververmoeidheid, heeft haar vader in een interview duidelijk gemaakt dat zijn dochter zeer veerkrachtig is. De prinses is een voormalig Olympisch zwemster en haar vader Michael Wittstock zegt dat ze haar doorzettingsvermogen daaraan te danken heeft. “Gezien de wijze waarop ze vroeger trainde, weet ik dat ze een taaie is en dat ze hier doorheen zal komen. Ze zal er nog sterker uitkomen”, vertelt hij aan het Zuid-Afrikaanse tijdschrift YOU.

Prins Joachim, zoon van prinses Astrid, verjaarde op 9 december en mocht 30 kaarsjes uitblazen.

Er zijn ongetwijfeld ook slingers opgehangen in het Kasteel van Laken, want koning Filip en koningin Mathilde gaven elkaar 22 jaar geleden het jawoord. Na 22 jaar huwelijk ziet het koninklijke koppel er nog even verliefd uit als toen.

Ook bij onze Noorderburen viel er iets te vieren: kroonprinses Amalia werd dinsdag 18 jaar. Ter ere van haar verjaardag maakte fotograaf Frank Ruiter een aantal prachtige portretten van de prinses. Volgens de Nederlandse pers roept de vage glimlach op haar lippen vergelijkingen op met Da Vinci’s Mona Lisa bij wie je nooit helemaal zeker weet of ze lacht.