David Goffin begint op 4 januari aan nieuw seizoen: “Wil spontaneïteit terugvinden”

David Goffin is sinds september uit roulatie. De goesting om er weer aan te beginnen is groot. — © AFP

Voordat hij naar Australië afreist, komt Goffin van 14 tot 17 december in actie in een exhibitietoernooi in het Franse Caen, waar ook de Fransen Ugo Humbert (ATP 35) en Lucas Pouille (ATP 155) present tekenen.

“Ik mis de competitie”, liet Goffin recent optekenen. “Een of twee matchen spelen medio december is goed om te bekijken waar ik sta op fysiek en tennistiek vlak. Ik kan er zaken op punt zetten voor het nieuwe seizoen. Ik ben nog altijd even vastberaden en ik ga proberen de spontaneïteit en lichtheid in mijn spel proberen terug te vinden om opnieuw mooie dingen te laten zien op het circuit.” (belga)