Vincent Kompany: “Voor mij is Gert Vande Broek iemand die heel zacht en academisch is, maar dat is mijn verhaal”

Vincent Kompany verwacht morgenavond op het veld van Seraing een “overgemotiveerde” Benito Raman bij paars-wit. Dat vertelde de T1 van Anderlecht vrijdagmiddag op zijn persconferentie. Kompany sprak ook over Gert Vande Broek, de volleybalcoach die hij eerder zijn “klankbord” noemde en die afgelopen week in opspraak kwam. “Ik ken hem alleen maar als iemand die zacht, ervaren en academisch is, maar dat is mijn verhaal.”