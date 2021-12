Wout van Aert krijgt in Australië een herkansing voor de gemiste wereldtitel in Leuven. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Het is nog meer dan negen maanden wachten, maar het Australische Wollongong heeft het WK-parcours van 2022 bekendgemaakt. Met een stevige helling (1,1 km aan 7,7%) in de lokale ronde van zestien kilometer, is een massasprint niet vanzelfsprekend. “Qua lastigheidsgraad krijgen we een parcours zoals in Leuven: Ideaal voor klassieke renners dus”, zegt koersdirecteur Scott Sunderland.