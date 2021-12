Bashir Abdi derde keer vader: “Mijn vrouw heeft besttijd neergezet tijdens bevalling”

2021 is een topjaar voor marathonloper Bashir Abdi. Er was zijn bronzen medaille op de Olympische Spelen in Tokio, zijn Europees record in Rotterdam en nu ook gezinsgeluk met de geboorte van een tweede dochtertje, Maryan. “Een persoonlijke besttijd voor mijn vrouw Nimo. In tien munten stond Maryan op de wereld”, grapte de sympathieke Gentenaar.